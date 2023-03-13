السعودية.. إنقاذ باكستاني حاصرته السيول من الغرق (فيديو)
(لقطة شاشة ـ فيسبوك)
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استطاع عدد من السعوديين إنقاذ باكستاني علقت سيارته وسط سيول سببتها الأمطار الغزيرة في وادي القوباء غرب بيشة.
وانتشر تسجيل مصور يظهر فيه الباكستاني وقد حاصرت السيول سيارته، قبل أن يقفز منها، ويتمكن من الوصول إلى البر بواسطة حبل رماه باتجاهه عدد من السكان، واستطاعوا إنقاذه عبره.
🎥#فيديو| إنقاذ مقيم باكستاني حاصرته سيول وادي القوباء داخل شاحنته غرب بيشة— عكاظ (@OKAZ_online) March 13, 2023
(متداول)#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/3SlA4IOvMgpic.twitter.com/j8f844AXqk
بينما أظهر فيديو آخر أن السائق اتجه إلى السيول الجارفة، فيما وصفه بعض الذين تداولوا التسجيل بأنه "تهور":
March 13, 2023
المصدر: وسائل إعلام سعودية