السعودية.. إنقاذ باكستاني حاصرته السيول من الغرق (فيديو)

استطاع عدد من السعوديين إنقاذ باكستاني علقت سيارته وسط سيول سببتها الأمطار الغزيرة في وادي القوباء غرب بيشة.

وانتشر تسجيل مصور يظهر فيه الباكستاني وقد حاصرت السيول سيارته، قبل أن يقفز منها، ويتمكن من الوصول إلى البر بواسطة حبل رماه باتجاهه عدد من السكان، واستطاعوا إنقاذه عبره.

بينما أظهر فيديو آخر أن السائق اتجه إلى السيول الجارفة، فيما وصفه بعض الذين تداولوا التسجيل بأنه "تهور":

المصدر: وسائل إعلام سعودية