وفاة المعمر اليمني "ذو القرنين" عن عمر ناهز 140 عاما (صور + فيديو)

أعلنت مصادر محلية في محافظة إب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، عن وفاة أكبر معمر في اليمن الشهير بقرنين بارزين في مقدمة رأسه، عن عمر ناهز أكثر من 140 عاما.

وعاصر المعمر علي عنتر الذي نبت له قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

وتوفي المعمر اليمني الملقب بـ"ذي القرنين" المنتمي لمحافظة الجوف شرق العاصمة صنعاء، عن عمر بلغ 140 عاما بعد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو من قبل أقارب له دون إدراك لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه بثلاثة أيام.

وظهر القرنان في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري، بحسب ما نقلت صحيفة "عدن الغد" اليمنية.

وظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية إلى حدود العام 2017 حيث بدأت صحته تتدهور.

ولدى المعمر الراحل بحسب نشطاء، أكثر من 70 حفيدا.

المصدر: وسائل إعلام يمنية