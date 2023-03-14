مصر.. نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم يعلن تغيير اسمه بعد تشويه اسم والده

كشف عدوية شعبان نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم تغيير اسمه بسبب تشويه اسم والده ومسيرته الفنية.

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وكتب عدوية شعبان على حسابه الرسمي بـ فيس بوك منشورًا، معلقًا: يعني هو كل حاجة تحصل يقوله ولاد شعبان، أنا قررت أغير اسمي من النهاردة، أنا حسام قاسم الحقيقي ومعنديش استعداد انزل من نفسي ومن قيمتي.

وأضاف عدوية: وقيمة أبويا كل يوم الناس تقولي أخوك عمل مع عامل النظافة، أخوك عمل مع واحدة حركات مش كويسة احنا أكبر من كدة واسم ابويا استحالة يتبهدل بـ الطريقة دي، أنا يا جدعان اسمي حسام قاسم عبد الرحيم، ياريت بقي الباقي يحترم اسم شعبان عبد الرحيم وتعمله حاجة تشرف عشان إحنا عندنا عيال كبيرة بلاش خيابه.. اسم شعبان عبد الرحيم قيمة كبيرة جدًا الله يرحمك يا أسطورة.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم من قبل: مش مصدق إن والدي مات من 3 سنين وإنه مش معايا، وهو عمره ما هيتعوض، ولو عندي الفرصة أكلمه أو أشوفه لآخر مرة هقول له الحقني من اللي جاي، لأن هو وجوده كان أمان لينا، ومهنة الفن لمت من بعده.

وواصل عدوية: شعبان عبد الرحيم هو الفنان الوحيد اللي بيمثل مصر لأن الأغاني بتاعته وطنية، والأوسكار مش كفاية عليه دا المفروض ياخد دكتوراه فخرية لأنه أحسن من الفنانين الأجانب، كفاية رجولته وجدعتنه وحنيته معانا.

المصدر: القاهرة 24