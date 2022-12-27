تحذير لنجل شعبان عبد الرحيم في مصر

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان مصطفى كامل استدعاء نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال الفترة القادمة، نظرًا لبعض التصرفات التى يقوم بها.

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وأصدر مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، بيانًا رسميًا، بأنه تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة استدعاء نجل شعبان عبد الرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من حكاياته ومواضيعه مع الرجل المطرود من محل الكشري.

وتابع البيان: ما يقوم به نجل شعبان عبد الرحيم من نشر ڤيديوهات تحوي مشاجرات ثم مصالحات على المقاهي والمطاعم ومقابلات مع الأشخاص بالشارع، وإيهام المجتمع بصناعة محتوى غنائي مع أشخاص لم ولن يحملوا تصريح النقابة حاليًا أو مستقبلًا، خاصة أن الڤيديوهات في مجملها محاولات سطحية، وللأسف يتم تصديرها إلى الرأي العام وكأنها نوع من أنواع الفنون والغناء.

وذكر: أصدر نقيب الموسيقيين تحذيرًا لابن شعبان عبد الرحيم بأن يتوقف فورًا عما يفعله من لهو وإسفاف وتصدير محتوى رديء المضمون، ولا يرقى حتى أن يكون نوعًا من الفكاهة.

على جانب آخر، علق عصام شعبان عبد الرحيم، على تعاونه مع محمد صاحب واقعة كشري التحرير، في أغنية جديدة بعنوان ولاد تسعة.

وقال عصام شعبان، إن سبب تسمية الأغنية يعود للواقعة التي تعرض لها محمد، فلا يوجد شخص أفضل من الآخر.

المصدر : القاهرة 24