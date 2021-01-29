مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يرد على الفنانة اللبنانية المطالبة بميراث والده

رد عصام شعبان عبد الرحيم نجل المطرب المصري الراحل شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة المثيرة للجدل حول مطالبتها بالميراث.

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وقال عصام في تصريحات لموقع "فوشيا" المصري المهتم بأخبار الفنانين، ردا على طلب منار بحصولها على الفيلا وبعض الممتلكات التي كتبها شعبان لها قائلا: "منعرفش حاجة عن الكلام ده وهي بتكذب ومعهاش حاجة ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها".

واستنكر ظهور منار في ذلك التوقيت للمطالبة بحقوقها التي تحدثت عنها، مشيرا إلى أنه لم يعلم شيئا عن هذه المستندات قائلا: "أبويا متكلمش في حاجة عن الميراث قبل وفاته وكان يعاملها مثل بناته لكن الحقيقة كلنا مصدومين من كلامها، وهنرد عليها بشكل تاني قريب".

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم".

المصدر: فوشيا