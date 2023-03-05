مصر.. العثور على 6 جثث داخل شقة والأمن يكشف السبب

عثرت قوات الشرطة المصرية، الأحد، على 6 جثث في ظروف غامضة داخل شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثث 6 شباب داخل وحدة سكنية، وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ.

وبعد الفحص، أمرت النيابة العامة بنقل الجثامين الـ6 من أسرة واحدة إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، بعد العثور على جثثهم داخل مسكنهم في ظروف غامضة ويرجح وفاتهم بسبب تسرب الغاز.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء الشهود ومعاينة الشقة محل الواقعة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الضحايا استنشقوا الغاز أثناء نومهم وعثر أحد الأشخاص على جثثهم في الـ8 صباحا عقب دخوله لشقتهم، ليجدهم قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة مع وجود تسرب غاز.

وقال الشاب الذي عثر على الجثامين، إنه كرر الاتصال بهم مرارًا وتكرارًا دون جدوى فقرر التوجه لمسكنهم فكانت الفاجعة في انتظاره.

وحضرت الشرطة التي استعانت بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي تبين وفاتهم وعدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال مفتش الصحة بأكتوبر، أفاد أمام النيابة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

المصدر: المصري اليوم