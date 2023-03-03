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سلطنة عمان.. مشهد نادر في ولاية العامرات يثير تفاعلا واسعا (فيديوهات)

مجتمع

سلطنة عمان.. مشهد نادر في ولاية العامرات يثير تفاعلا واسعا (فيديوهات)
Globallookpress
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقاطع فيديو تظهر اكتساء ولاية "العامرات" بمحافظة مسقط بالأبيض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت مشاهد جميلة لمنازل وأرياف في ولاية العامرات وقد اكتست بالأبيض الناصع بعد موجة برد دامت لساعات.

ونشرت صفحة شبكة "الريح للطقس" مقطع فيديو أظهر الثلوج وقد غيرت المشهد العام لطبيعة ولاية العامرات، حيث تزينت الطرقات والمرتفعات وكذلك أسطح المنازل بالثلوج، في مشهد قل مشاهدته في محافظات السلطنة منذ سنوات، حيث يعد هطول الثلوج في ولاية العامرات حدثا نادر الحصول في السنوات الأخيرة، ما أثار تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم قائلا: "يعتبر حدثا نادرا في ولاية العامرات بكميات البرد كثيفة، أصبحت الجبال بيضاء وكأنها في دولة أوربية".

وعلق آخر بالقول: "مشيئة الله فوق كل شي، لم يكن أي تحذير من الأرصاد فقط قبل أيام تنبؤ بتأثرنا منخفض جوي، ولكن ولله الحمد الخيرات فوق المتوقع وأماكن كانت خارج نطاق التاثير ولله الحمد".

المصدر: RT

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