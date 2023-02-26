مصر.. حبس الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف والدة شيماء جمال

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس الإعلامي أحمد رجب، والمحامي إبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير بوالدة المذيعة الراحلة.

وأصدر القضاء حكمه بسجنهما شهرا وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وذكر أشرف فرحات محامي والدة شيماء جمال، في عريضة الدعوى أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، واصفا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة.

وأضاف أن المعلن إليهما الأول والثاني تناولا الحياة الخاصة بالمجني عليها ووصفوها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وأكد محامي والدة الإعلامية أنه قدم بـ 21 مقطع فيديو، يثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني في القضية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري