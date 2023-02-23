وفاة الفنان المصري عاطف سعيد

أعلن الفنان المصري محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك.

إقرأ المزيد

وكتب محمد العمروسى: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

وكتب الحساب الرسمى للفنان عاطف سعيد: "توفى إلى رحمة الله الفنان عاطف سعيد وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر".. دون تحديد مكان الجنازة.

الفنان عاطف سعيد قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون أبرزها: "حديث الصباح والمساء"، "ابن حلال"، "سلطان الغرام"، "سارة"، "الليل وآخره"، "عسكر في المعسكر"، "يا رجال العالم اتحدوا"، "عايزة أتجوز"، "ابن موت"، "أفراح إبليس".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2019.

المصدر: صدى البلد