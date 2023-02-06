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وفاة فنانة مصرية كبيرة بعد صراع مع المرض

مجتمع

وفاة فنانة مصرية كبيرة بعد صراع مع المرض
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنانة سلوى محمود عن عمر ناهز 93 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسبما أكد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم.

وفاة فنانة مصرية كبيرة بعد صراع مع المرض
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وقال مكرم: "حتى الأن لم يحدد موعد جنازة الفنان سلوى محمود"، مطالبًا جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها سلوى محمود هو مسلسل "سنوات الشقاء والحب"، الذي عرض في عام 1998، بطولة نيللي، صلاح السعدني، خيرية أحمد، فادية عبدالغني، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف إحسان عبدالقدوس وإخراج أشرف فهمي.

المصدر: المصري اليوم

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