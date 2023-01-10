فنانة سورية كبيرة في مصر تصف التعامل معها في الصغر بالتحرش

أثارت الفنانة وفاء سالم حالة من الجدل الواسع بعد نشرها مقطع فيديو عبر موقع التواصل اليوتيوب والذى تكشف فيه عن تعرضها إلى التحرش وهى طفله من قبل أهلها وأقاربها.

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وقالت وفاء سالم : كنت فى مرحلة الطفولة يعاملني أقاربي بشكل غير آدمي حيث كانوا ينقلوني من "حجر إلى آخر" ويقوموا بتقبيل بعنف وكنت أتعرض لأذى جسدي بسبب هذا الأمر.

وأضافت وفاء سالم : كنت أظهر لهم إني غير راضية على ما يفعلونه معى حتى إنهم كانوا يسألوني أنني لا أحبه وكنت وقتها لا حول لي ولا قوة وكنت ارضخ إلى مطالبهم واكتر حاجه كنت بكرها أنهم يحضنونى وكنت اشعر بأنهم ينتهكوا طفولتي البريئة، ينتهكوها بقسوة ووقاحة.

أعلنت الفنانة وفاء سالم اعتزالها التمثيل ، وذلك في بث مباشر عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ”، وذلك خلال الساعات الماضية.

وقالت وفاء سالم: "مش هقول الأسباب دلوقتي هقولها فى الفيديوهات الجاية ، ولكني قررت أعتزل التمثيل ، والقرار ده كان بيروح وبيجي".

واستكملت وفاء سالم: "وانا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب ولما بكدب بيكون فيه حجر على قلبي وأما حبيت التمثيل قولت هنقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم لكن عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة وحظي كان كويس العمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي والكاتب بشير الديك والمخرج عاطف سالم".

وأضافت وفاء سالم : عاوزة يبقى في تواصل شخصي بينكم وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني وهرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية