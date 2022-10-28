مصر.. الفنانة السورية وفاء سالم تكشف عن تشوه وجهها: "مكنتش عارفة نفسي" (صورة)
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أعلنت الفنانة السورية، وفاء سالم، تعرضها لتشوه في الوجه، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية.
وقالت وفاء سالم: "أنا حقنت وشي للتجميل، والدكتور حقن لي في مكان غلط، وكمان مادة الحقن طلعت دائمة، وأنا مكنتش أعرف، والمفروض أنها بتدوم 6 شهور فقط، ودا سبب لي تليف في الأنسجة، ووشي كله ورم لدرجة إني مكنتش عارفة نفسي، ولا كنت وفاء اللي الجمهور يعرفها".
وواصلت وفاء سالم: "الحمدلله أنا روحت لطبيب تاني وصلح الموقف وبقيت أحسن، وطبعا سحب لي نسبة كبيرة من المادة اللي كانت في وشي، ولسه هكمل العلاج بعد مرور 3 شهور، لأني مش هقدر أعمل حاجة تاني لحد ما الأنسجة تتعافى".
المصدر: القاهرة 24