مصر.. الفنانة السورية وفاء سالم تكشف عن تشوه وجهها: "مكنتش عارفة نفسي" (صورة)

أعلنت الفنانة السورية، وفاء سالم، تعرضها لتشوه في الوجه، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية.

وقالت وفاء سالم: "أنا حقنت وشي للتجميل، والدكتور حقن لي في مكان غلط، وكمان مادة الحقن طلعت دائمة، وأنا مكنتش أعرف، والمفروض أنها بتدوم 6 شهور فقط، ودا سبب لي تليف في الأنسجة، ووشي كله ورم لدرجة إني مكنتش عارفة نفسي، ولا كنت وفاء اللي الجمهور يعرفها".

وواصلت وفاء سالم: "الحمدلله أنا روحت لطبيب تاني وصلح الموقف وبقيت أحسن، وطبعا سحب لي نسبة كبيرة من المادة اللي كانت في وشي، ولسه هكمل العلاج بعد مرور 3 شهور، لأني مش هقدر أعمل حاجة تاني لحد ما الأنسجة تتعافى".

المصدر: القاهرة 24