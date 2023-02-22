"تويتر" يحتفل بطريقة خاصة مع السعوديين باليوم الوطني

شارك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السعوديين، في الاحتفال بمناسبة يوم التأسيس اليوم الأربعاء، على طريقته.

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فقد شارك "تويتر" السعوديين في الاحتفال، من خلال تغيير شكل الإعجاب من القلب إلى شعار التأسيس لمن هم داخل السعودية، حيث يظهر شعار التأسيس لحظة الضغط على الإعجاب، ثم يتحول فورا إلى قلب عن الإعجاب بأي تغريدة في موقع تويتر.

جدير بالذكر أن السعودية تحتفي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 (2 شعبان 1444 هجري)، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727، على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله، حيث تجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار "يوم بدينا" معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله حتى وقتنا الحاضر، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

المصدر: "عكاظ"