مجندات سعوديات يشاركن في المسيرة الاحتفائية باليوم الوطني (فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يوثق مشاركة المجندات السعوديات في مسيرة عسكرية احتفالا بيوم التأسيس.

وأبان مقطع الفيديو عددا من المجندات يشاركن رجال الأمن في المسيرة التي تم تنظيمها في الدرعية.

واليوم الأربعاء، تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها، حيث يشهد يوم اليوم الوطني عددا كبيرا من الاحتفالات والفعاليات والعروض.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الوطني هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورا بحكم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية، ثم قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1902 (1319هجري) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT