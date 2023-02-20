لماذا يزور كل ولي عهد ياباني السعودية بأول نشاطاته الرسمية الخارجية؟ السفير الياباني يعلق

علق السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، على قصة نشرتها "دارة الملك عبد العزيز" عن تقليد زيارة ولي العهد الياباني للمملكة، بأول زياراته الرسمية خارج اليابان.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال السفير الياباني: "شكرا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية، وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة..ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد".

وبأتي ذلك بعد أن نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" على صفحتها الموثقة في "تويتر"، قصة طارحة سؤالا نصه: "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟! القصة تعود إلى قبل (71) عاما.. فما هي؟!"

وأوضحت الدارة القصة قائلة: "عندما شارك الملك فهد بين عبد العزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953 نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان (أكي هيتو) جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في ترتيب الجلوس بناء على مكانة هيتو وليا للعهد، وهذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرّع في العلاقات البينية، وقررت تقديرا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدا دائما لكل ولاة العهد في اليابان".

شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد. https://t.co/U2JatdGsuI — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) January 20, 2022

المصدر: RT