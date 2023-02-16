السعوية.. القنصلية الأمريكية بجدة تحتفل بذكرى استقلال الولايات المتحدة

احتفلت القنصلية العامة الأمريكية بمدينة جدة السعودية، بالذكرى الـ247 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي.

واستقبل القنصل العام فارس أسعد، العديد من الضيوف من جميع أنحاء المنطقة الغربية ما بين رجال أعمال ودبلوماسيين ورجال الصحافة والإعلام، حيث كان شعار الحفل لهذا العام "حفلة الحي"، وهو تقليد أمريكي يجتمع فيه الأفراد والعائلات في الهواء الطلق للاستمتاع بالموسيقى والطعام والمحادثة مع مجتمعهم المحلي.

ونوّه القنصل العام فارس أسعد إلى العلاقة الأمريكية السعودية قائلا: "إن الاقتصاد الإبداعي للمملكة، وخاصة هنا في المنطقة الغربية، في ازدهار، حيث نرى اليوم التنويع في الاستثمار في الفنون والثقافة والترفيه، وفي مقدمة أهداف رؤية 2030".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم النظام البيئي الإبداعي المزدهر في المملكة، وذلك من خلال تصميم برامج لتعزيز المواهب الناشئة ومساعدة الأصوات السعودية الشابة على إنشاء محتوى يرتكز على القيم المشتركة، مثل دعم المرأة والاستدامة البيئية وريادة الأعمال.

المصدر: "سبق"