 
مباشر

واشنطن تجري محادثات مع دول الخليج حول إيران والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب

أخبار العالم

واشنطن تجري محادثات مع دول الخليج حول إيران والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqcw

ذكرت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين سيبحثون في السعودية من 13 إلى 16 فبراير مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي القضايا المتعلقة بإيران والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب.

وحسب بيان الوزارة فإن "الوفد الأمريكي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعات العمل الخليجية يومي 13 و 16 فبراير".

وأضافت الوزراة أن المشاورات التي ستعقد في الرياض ستركز على "ثلاث قضايا ذات أولوية: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري وإيران ومكافحة الإرهاب".

وسيضم الوفد الأمريكي الممثل الخاص لإيران روبرت مالي، والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية كريستوفر ليندبرج، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا ستروول، ودبلوماسيين ومسؤولين عسكريين آخرين.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس