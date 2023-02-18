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مصر.. الجنايات تقضي بإعدام منفذة جريمة هزت البلاد

مجتمع

مصر.. الجنايات تقضي بإعدام منفذة جريمة هزت البلاد
نورهان خليل
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قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بالإعدام شنقا على نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في مدينة بورفؤاد، بمساعدة صديقها، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

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وتم إسناد تهمة ارتكاب جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار لنورهان وصديقها، الذي يدعى حسين فهمي ويبلغ من العمر 14 عاما، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها داليا الحوشي، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة نورهان إلى محكمة الجنايات، بعد أن أقامت الدليل الفني قبل المتهمين من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك.

وسبق أن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين إلى إحدى دور الرعاية العقابية، عقب ثبوت مساعدته في قتل المجني عليها، والتي عرفت باسم سيدة بورسعيد، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينه وبين ابنتها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.

المصدر: RT

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