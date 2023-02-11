الدقهلية.. طفل يشنق نفسه بعد أن منعته والدته عن اللعب بالموبايل

أنهى طفل في إحدى قرى الدقهلية بمصر حياته شنقا، احتجاجا على سوء معاملة والدته له بطلبها منه الكف عن اللهو بهاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، تلقّت مديرية امن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر، تفيد بوصول إشارة من مستشفى منية النصر بوصول الطفل إسلام نصر أحمد نصر 12عاما، جثه جامدة .

بعد ذلك، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعه وتبين أن الطفل قام بشنق نفسه، وتم التحفّظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتم انتداب مفتش الصحة للكشف الطبي وعمل تقرير مبدئي والعرض على النيابة العامة لاستصدار قرار تصريح الدفن أو انتداب الطب الشرعي .

المصدر: صدى البلد