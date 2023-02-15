"بفضلات الفئران".. الإعلام المصري ينشر صورا لطعام شهير تصدم المواطنين

أثيرت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشر صور لنوع شهير من اللحم المصنع "لانشون" تحتوي على فضلات الفئران.

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وبدأت القصة بتحذير نشرته صاحبة الواقعة مرفق بالصورة، قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله بحذركم من شراء لانشون، لقينا جواه فضلات الفئران، أعزكم الله، وحسبي الله ونعم الوكيل في معدومي الضمير، أنا جايباه للقطط ومرضيوش يأكلوه".

ومن جانبها علقت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، على الواقعة قائلة "إنه تم التنبيه أكثر من مرة عن أضرار مصنعات اللحوم، فمنظمة الصحة العالمية تعتبرها العدو الأول لصحة الإنسان، لما تسببه من أضرار رهيبة، بجميع أنواعها مثل: "اللانشون والسجق والهوت دوج والبسطرمة"، مؤكدة: "المواد التي تضاف في مصنعات اللحوم تدمر الصحة".

وأكدت أنه يفضل عدم استخدام مصنعات اللحوم داخل المنازل سوى مرة واحدة فقط في الأسبوع وتكون منتجات جيدة السمعة، مشيرة إلى أن منتج اللانشون الذي يحتوي على فضلات الفئران لم يكن منتجا جيد السمعة على الإطلاق، فمنذ عدة أشهر وجد في منتج لانشون مجهول المصدر ريش دواجن وبواقي عظام، فكل ما نتخيله يوجد داخل "أكواز اللانشون رديئة السمعة"، ويتم وضعه في أفران الطبخ لكي يخرج بهذا الشكل.

المصدر: مصر تايمز