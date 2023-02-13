مصر تبحث عن بدائل للقمح لإطعام الشعب

كشف وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور، عن جهود حكومية لإيجاد بدائل للقمح لمواجهة الطلب المستدام عليه، ودون إحداث فارق كبير في نوعية الأطعمة في البلاد.

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وأكد عاشور أهمية المؤتمر الأول لليوم القومي للقمح (يوم علوم القمح)، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات مصر من القمح.

وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمناخ للعمل معًا لتوفير القمح، وبما يسهم في مواكبة مصر لرؤية 2050 التي تضع استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي لمصر، وخاصة حرب أوكرانيا الأخيرة.

المصدر: الشروق