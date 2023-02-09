السيسي يفتتح ذراع "الجيش المصري" الجديد للأمن الغذائي في مصر

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ذراع "الجيش المصري" الجديد الذي دخل السوق حاليا، لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه.

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ويقوم السيسي بافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات مدينة "سايلو فودز" الغذائية، إحدى المنظومات الصناعية المتكاملة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، والواقعة داخل مدينة السادات على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي وعلى بعد نحو 90 كيلومترا من القاهرة.

وتشمل المرحلة الثانية لـ"سايلو فودز"، مصنع الألبان وتجهيزه بأحدث المعدات بواسطة شركة combibloc sig الألمانية وشركة SPX و PRIMODAN الدنماركية.

ويضم المصنع 9 خطوط إنتاج، منها ثلاثة خطوط إنتاج الجبن الأبيض (فيتا)، ويحتوي على عدد 3 خطوط تعبئة جبن أبيض عبوات، ينتج عبوات 250جم و500 جم، كما يضم المصنع ستة خطوط إنتاج لبن معقم (سادة ونصف دسم وخالي دسم) ومحلى بالطعوم (شيكولاتة، فراولة، موز)، ويحتوي على عدد 3 خطوط تعبئة لبن وهي تنتج عبوات 125 مل و200 مل و1 لتر، بالإضافة إلى مرحلة تعبئه السمن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100,00 طن سنويا لخطوط الجبن الأبيض، و100,00 طن سنويا طاقة إنتاجية لخطوط اللبن المعقم و600 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط السمن.

كما تضمنت المرحلة الثانية مصنع "البسكويت" المغطس والصب، مجهز بأحدث الماكينات وخطوط الإنتاج في مجال البسكويت المغطس والصب، مثل شركة BUHLER السويسرية وشركة BOCH الألمانية وهي من أكبر الشركات على مستوى العالم في ذلك المجال.

ويضم المصنع 3 خطوط الإنتاج، وهي خط خاص بالبسكويت المغطس خط خاص بالبروتين بار، وخط واحد بالبسكويت الصب بطاقة إنتاجية 7,800 طن سنويا طاقة إنتاجية لخطوط البسكويت.

وتضمنت المرحلة الثانية أيضا من الشركة إقامة مصنع "الحلاوة والطحينة"، وهي خطوط سويسرية الصنع من شركة BUHLER العالمية، ويضم المصنع 5 خطوط إنتاج، خط خاص لإنتاج الطحينة، و3 خطوط خطوط لإنتاج الحلاوة، وخط إنتاح حلاوة بار، وخط إنتاج حلاوة علب، و خط إنتاج حلاوة سبريد، بالإضافة إلى 3 خطوط خاصة لتحميص السوداني والسمسم.

ويأتي مصنع "الكرتون" كأحد أهم مكونات هذا العمل، وينفرد في أنه أول مرة في مصر يوجد مصنع كرتون بخط إنتاج كامل أوروبي من شركة (ماكاربوكس) الأسبانية الأولى على مستوى العالم في مجال صناعة الكرتون، بطاقة إنتاجية 26,500 طن سنويا.

تتبع شركة "سايلو فودز" جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتملك مساحة 135 فدان للمصانع الخاصة بها.

تم تنفيذ المرحلة الأولى لتضم 14 صومعة قمح بطاقة 230 ألف طن سنويًا، ومصنع للبسكويت بطاقة 68 ألف طن، وثالث للمكرونة بطاقة 151 ألفًا، ومصنع للمخبوزات طاقة 9 آلاف طن، ومصنع للروتو بطاقة 8 آلاف طن، ومصنع للدوبلكس بطاقة 6 آلاف طن.

المصدر: RT