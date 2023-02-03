وزارة العدل السعودية توضح مسألة توثيق "عقد النكاح" للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة

أوضحت وزارة العدل السعودية إن كان يحق للمقيم في المملكة مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة إلى البلاد بتأشيرة "زيارة".

وأكدت وزارة العدل أنه يمكن للمقيم كتابة عقد النكاح في المحكمة أو المصادقة عليه في حال قدوم الزوجة إلى السعودية بتأشيرة زيارة أو زيارة مرور، وكان الزوج ووالد الزوجة مقيمين في المملكة.

وأشارت وزارة "العدل" إلى أن توثيق الزواج عبر بوابة "ناجز" متاح أيضا في حال كان الزوج والزوجة قادمين بتأشيرة زيارة.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة "ناجز"، مؤكدة أنه يشترط لإتمامها تسجيل جميع الأطراف في منصة "أبشر" لإنجاز الخدمة.

المصدر: "عكاظ"