 
مباشر

السعودية.. السلطات تعلق بعد تحذيرات حول تسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)

مجتمع

السعودية.. السلطات تعلق بعد تحذيرات حول تسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uopf

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة حول إطلاق تحذيرات بوقف استخدام منتجات إزالة العرق لتسببها في الإصابة بسرطان الثدي.

وفي ردها على استفسار أحد رواد مواقع التواصل بخصوص تصريحات طبيب حول أن مزيلات العرق تسبب الإصابة بسرطان الثدي، قالت الهيئة: "منتجات مزيلات العرق ومضادات التعرق آمنة".

وأضافت: "ولا يوجد تحذيرات دولية معتمدة لوقف استعمالها".

وكانت تصريحات الطبيب قد أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "إذا هناك اثباتات علميه لماذا إذا لا تنشر علشان نشوفها نحن أيضا كمختصين! كلام لاصحه له".

في حين قال آخر: "كلامه صح 100%".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا