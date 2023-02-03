السعودية.. السلطات تعلق بعد تحذيرات حول تسبب مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة حول إطلاق تحذيرات بوقف استخدام منتجات إزالة العرق لتسببها في الإصابة بسرطان الثدي.

وفي ردها على استفسار أحد رواد مواقع التواصل بخصوص تصريحات طبيب حول أن مزيلات العرق تسبب الإصابة بسرطان الثدي، قالت الهيئة: "منتجات مزيلات العرق ومضادات التعرق آمنة".

وأضافت: "ولا يوجد تحذيرات دولية معتمدة لوقف استعمالها".

تحية طيبة، منتجات مزيلات العرق ومضادات التعرق آمنة، ولا يوجد تحذيرات دولية معتمدة لوقف استعمالها. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 2, 2023

وكانت تصريحات الطبيب قد أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "إذا هناك اثباتات علميه لماذا إذا لا تنشر علشان نشوفها نحن أيضا كمختصين! كلام لاصحه له".

في حين قال آخر: "كلامه صح 100%".

اذا هناك اثباتات علميه لماذا اذا لاتنشر علشان نشوفها نحن أيضا كمختصين!

كلام لاصحه له. — Mushari (@Mushari007) February 3, 2023

كلامه صح ١٠٠٪ 👍🏻 — سعود ال فرحان (@saud_alfrhan) February 2, 2023

المصدر: RT