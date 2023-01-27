شرطة جدّة تضبط 6 رجال وسيدة ظهروا في فيديو أثار ضجة واسعة في السعودية

أعلنت شرطة محافظة جدّة السعودية القبض على 7 أشخاص لمخالفتهم لائحة المحافظة على الذوق العام، هم 6 مواطنين، ومقيمة باكستانية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن ألقاء القبض على المدعوين جاء بعد ظهورهم في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وتم على أثر ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر، ضبطت شرطة جدّة قبل أيام، على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من داخلها.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبط بحوزتهم 5 أجهزة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية