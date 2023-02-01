أرملة إلفيس بريسلي تطعن في وصية ابنتها المتوفاة

قدمت بريسيلا بريسلي، أرملة إلفيس بريسلي، طعنا في وصية ابنتها ليزا ماري التي توفيت في منتصف يناير، ولم تذكر اسم والدتها ضمن ورثة ممتلكاتها، على ما أظهرت وثائق قضائية.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي عن 54 عاما، نتيجة تعرضها لسكتة قلبية في 12 يناير في لوس أنجليس.

وكانت المغنية قد عينت عام 2010 والدتها بريسيلا بين الأمناء على ممتلكاتها خلال حياتها وبعد مماتها، حسب الوثائق القضائية.

لكن يبدو أن ليزا سحبت هذا الامتياز من والدتها عام 2016، لتعين ابنيها رايلي وبنجامن كيو ورثة لممتلكاتها بعد وفاتها.

وأشارت الوثيقة القضائية التي رفعها محامي بريسيلا الأسبوع الفائت، إلى أن بريسيلا اكتشفت هذه التغييرات بعد وفاة ابنتها.

وتطالب بريسيلا ببطلان الوصية الجديدة لأنها لم تطلع عليها مطلقا خلال حياة ابنتها. وأشار وكيل الدفاع عنها إلى أن توقيع ليزا ماري يبدو غير متطابق مع توقيعها الاعتيادي.

وتنطوي معركة قضائية محتملة حول هذا الإرث على تحديات كبيرة خصوصا لكون ليزا ماري ابنة إلفيس الوحيدة.

وكانت تتحكم سابقا في شركة "إلفيس بريسلي إنتربرايزس"، لكنها باعت الجزء الأكبر من أسهمها إلى شركة استثمارية سنة 2005. واحتفظت خصوصا بالتحكم بدارة غريسلاند التي كان والدها يملكها في ممفيس بولاية تينيسي، وحيث عثر عليه فاقدا للوعي قبل وفاته في أغسطس 1977.

وقد أقدم ابنها بنجامن كيو الذي كان وريثا محتملا لها، على الانتحار سنة 2020. أما ابنتها الكبرى رايلي كيو، فهي ممثلة تبلغ 33 عاما.

كما كان لليزا ماري ابنتان توأمتان، هما هاربر وفينلي. ويتوقع أن ترث المراهقتان دارة غريسلاند مع رايلي.

المصدر: "يورو نيوز"