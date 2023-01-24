مصر.. تحذير من نوعية جديدة من الذهب في الأسواق

حذرت شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، من نوعية جديدة من الذهب تم طرحها في الأسواق خلال الفترة الماضية.

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وطرحت بعض مصانع إنتاج المشغولات الذهبية، خاتم وزن 1 غرام، ليتناسب مع احتياجات ذوي الدخول المنخفضة، وتيسيرا على المقبلين على الزواج.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن يكون هناك أحد منتجي المشغولات الذهبية أنتج دبلة حجم واحد غرام للتسهيل على المواطنين في شراء الذهب، ودفع مبيعاته الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنها لم تطرح حتى الآن بشكل واسع، وغير منتشرة، مؤكدا أنها ستكون رفيعة جدا وضعيفة وقابلة للكسر، نظرا لوزن الغرام الخفيف للغاية.

ويقبل الكثير من المصريين على الزواج خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في البلاد، والحديث عن صندوق دعم الأسرة في البلاد، الذي يشترط على المقبلين على الزواج دفع رسوم مقابل إتمام العرس.

المصدر: الوطن