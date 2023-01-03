الذهب يرتفع من جديد في مصر

سجل الذهب في مصر مساء الثلاثاء ارتفاعا جديدا في ختام التعاملات، حيث بيع الغرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بـ1660 جنيها، مرتفعا 10 جنيهات.

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ووفق أمير رزق الخبير في مجال الذهب وأحد أصحاب محال الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1660 جنيهًا بارتفاع مقداره 10 جنيهات في حين ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 12 جنيها مسجلا 1897 جنيهًا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1423 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قيمته 10 جنيهات.

وسجل الجنيه الذهب ارتفاعا قيمته 80 جنيها حيث وصل سعره 13280 جنيهًا بينما انخفض سعر الأونصة عالميًا لتسجل 1820 دولارًا بانخفاض مقداره 3 دولار.

وتوقع أمير رزق الخبير في مجال الذهب انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب أهمها التوقعات التي تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما سيشجع المستثمرين للاستثمار في الدولار كبديل عن الاستثمار في الذهب.

وأوضح أن السبب الثاني يرجع إلى قيام عدد من البنوك بطرح شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع وهو ما سيشجع على استثمار الأموال في البنوك بدلا من الاستثمار في الذهب.

المصدر: القاهرة 24