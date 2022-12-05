الذهب يسجل مستويات قياسية في مصر

أصبحت كلمات الذهب عيار 21 وغرام الذهب وسعر الذهب اليوم في مصر 2022، من أكثر الكلمات بحثا على غوغل بسبب الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعاره.

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وتسببت أسعار الذهب خلال هذه الأيام، في جعل المواطنين متابعة أسعار الذهب يوميا بشغف كبير لحظة بلحظة، حيث سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 ديسمبر سعر 1630 جنيها، وذلك وفقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" متوسط أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في مصر وفقا لآخر تحديث.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 5 ديسمبر في مصر 1863 جنيها لغرام الذهب.

كما سجل سعر الذهب عيار 21، الاثنين 5 ديسمبر في مصر 1630جنيهًا لـ جرام الذهب، فيما سجل سعر الذهب عيار 18، 1397 جنيهًا لـ جرام الذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب 13400 جنيه، بينما وصل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 1797 دولارا أمريكيا.

في المقابل، انخفض سعر الذهب عالميا في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1811.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.21%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1797.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.28%.

المصدر : المصري اليوم