مصر.. الإعدام لزوجين أدينا بجريمة مروعة في صحراء حلوان

حكم في مصر بالإعدام شنقا على ربة منزل، والسجن المشدد 3 سنوات لزوجها، بعد إدانتهما باستدراج رجل متقاعد وقتله بطريقة مروعة.

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وقام المتهمان بوضع منوم للموظف في الطعام ثم قطعا جثته إلى ثلاثة أجزاء وألقياها في صحراء حلوان لإخفاء معالم جريمتهما وادعاءهما وجود خلافات مع المجني عليه بسبب علاقة غير شرعية مع المتهمة.

وكانت النيابة قد أحالت "عبير م ح"، 45 سنة، ربة منزل، و"أسامة ع أ أ"، 51 سنة، موظف، لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر أكتوبر 2021، خطفا المجنى عليه عبد العظيم سيد أحمد، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجته المتهمة الأولى تحت زعم علاقتهما الغير شرعية، بأن هاتفته وتواعدا اللقاء بمنزل أحد أقاربها، لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما أن حضر إليها المجني عليه، حتى سمحت له بالدخول، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني زوجها بإحدى غرف المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتلا المجنى عليه "عبد العظيم س أح" - عمداً مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روح المجنى عليه سالف الذكر، وذلك اثر خلف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى جراء علاقة غير شرعية جمعتهما لتهديده اياها بمقاطع مصوره لهما أثناء تلك العلاقة، فعزمت والمتهم الثانى على التخلص منه وإزهاق روحه، فهدالت نفسهما وفكرا برويه حتى استقرا على تنفيذ جريمتهما.

المصدر: مصر تايمز