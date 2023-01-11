فيديو في مصر.. مسجل خطر يطلق النار على المارة في الشارع والشرطة تتدخل بشكل عاجل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، تفاصيل إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة بورسعيد.

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وأشارت الداخلية في بيان لها، إلى أنه وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تُفيد قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في 104 قضايا جنائية، بالتوجه لمنزل أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، للتعدي عليه بسبب خلافات الجيرة مستخدمًا سلاحا آليا بحوزته.

وأكدت أن المتهم أطلق أعيرة نارية عشوائيًا أمام المنزل، مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين تصادف مرورهما بمحل الواقعة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فى حينه، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لضبط المتهم، وحال استشعاره اقتراب القوات قام بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عنه إصابته بعد الرد عليه، وجرى السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري و4 خزائن و70 طلقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت مستشفى السلام ببورسعيد، قد استقبلت كلًا من: محمود لطفى محمد سليمان (57 عامًا)، مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى، وأنس محمد عبد الغفار (51 عامًا)، مصابًا بطلق ناري في القدم اليسرى، اثر إعتداء مُسجل خطر عليهما بمنطقة بنك الإسكان في حي الضواحي.

المصدر: RT