من هي مذيعة "الجمهورية الجديدة" المثيرة للجدل في مصر؟

أثارت مذيعة مصرية تدعى منى العمدة جدلا واسعا في مصر، خلال تقديمها برنامج على قناة النهار، بعد تداول فيديو لها مع أحد الضيوف وهي تتحدث معه بطريقة اعتبرها المشاهدون غير لائقة.

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وتم تداول فيديو المذيعة منى العمدة بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لها الجمهور انتقادات كبيرة على طريقة الأداء التي ظهرت بها خلال برنامج الجمهورية الجديدة، الأمر الذى جعل قناة النهار الفضائية تتخذ قرار وقف المذيعة والبرنامج ومنعها من الظهور بسبب انتقادات الجمهور.

جاء سبب وقف برنامج الجمهورية الجديدة والمذيعة منى العمدة عن الظهور الإعلامي بعد حالة الجدل والغضب التي اجتاحت المواطنين من أداء المذيعة منى العمدة، حيث اعتبر المواطنون طريقة الأداء لا تليق بمذيعة في الإعلام المصري ولا تليق باسم البرنامج الجمهورية الجديدة، مما اعتبرته قناة النهار تجاوزا في حق القناة وخطأ فادح.

وبعد القرار الصادر من قناة النهار بوقف المذيعة منى العمدة، وفريق عمل برنامج الجمهورية الجديدة المذاع على القناة بسبب وجود بعض الأخطاء المهنية في البرنامج، نشرت وسائل الإعلام المصرية السيرة الذاتية للمذيعة.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن منى العمدة عملت في السابق في مجال التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى ظهورها عبر منصة التيك توك وإنستغرام، وقدمت المذيعة برنامج كلبش في الحدث اليوم وأحلى كلام في المحور ووجهة نظر في النهار، كما أنها حصلت على بكالوريوس الصيدلة وتم تعيينها أستاذة في الجامعة قسم الكيمياء، تفرغت للتلفزيون وبدأت رحلتها الإعلامية بقناة الحدث ثم المحور ثم النهار، وشاركت المذيعة منى العمدة في مسلسل بيت الشدة والتي كانت أول تجربة فنية لها.

وقالت الإعلامية منى العمدة في تصريحات سابقة، إنها تخرجت من كلية الصيدلة وتم تعيينها أستاذة في الجامعة قسم الكيمياء، وأن حبها للإعلام جعلها تترك مجال التدريس والصيدلة وتتجه للأعلام.

وتابعت في تصريحات صحفية حول مشاركتها في مسلسل بيت الشدة، أنها كانت تحلم بالتمثيل ولكن العمل الإعلامي جعلها لا تتفرغ لحلمها حتى أتت الفرصة.

المصدر: القاهرة 24