مصر.. أول تعليق من مذيعة "الجمهورية الجديدة" بعد وقفها عن العمل

أكدت المذيعة المصرية، منى العمدة، أنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه على قناة "النهار".

وحول فبركتها شهادة دكتوراه، قالت منى في تصريحات لـ"مصراوي": "أنا دكتورة جامعية أقوم بالتدريس بشكل فعلي وشهادتي ليست دكتوراه فخرية كما يدعي البعض، وتخصصي في مجال الكيمياء".

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وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخرا وأثار الجدل، قالت منى: "لم أظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض وكل ملابسي ملابس عادية يرتديها كل المصريين في الشارع، وأنا حريصة على أن يكون دخولي منازل المصريين بشكل لائق".

وأعلنت قناة "النهار" في بيان السبت، وقف برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" ووقف مقدمة البرنامج منى العمدة وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وقال بيان القناة، إنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت القناة وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وأكد البيان حرص القناة الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وفقاً لما تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

المصدر: "مصراوي"