مصر.. وقف مذيعة برنامج "الجمهورية الجديدة" وإحالة العاملين فيه للتحقيق (صورة + فيديو)

أعلنت قناة "النهار" المصرية، يوم السبت، وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" وكذلك إيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة عن العمل وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق.

وقالت القناة في بيان "إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي".

وأكدت حرصها الدائم على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها، وفقا لما تقرره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وجاء قرار وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" بعد تداول فيديوهات خاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بإحدى الحلقات التي تناقش فيها الإعلامية منى العمدة أهمية العاصمة الإدارية خلال البرنامج.

وتبين من خلال تعليقات المواطنين على الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى العمدة أن طريقة حديثها للضيف ونبرة صوتها لا تليق بالعمل الإعلامي.

رؤية رجل محب للوطن المهندس محمد همام في العاصمة الإدارية الجديدة#هنا_الجمهورية_الجديدة#منى_العمدةpic.twitter.com/SeZgXNUBmf — منى العمدة (@monaelomdaa) January 10, 2023

انا لقيت ده 👇 لو شفنا الفيديو من غير صوت لا يمكن نتخيل انهم بيتكلموا عن العاصمة الادارية الجديدة أبداً 😂 #لغة_جسدpic.twitter.com/j7N1m6Lmig — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 12, 2023

جدير بالذكر أن الإعلامية منى العمدة تخرجت من كلية الصيدلة وتم تعيينها أستاذة جامعية، لكنها تركت العمل الجامعي واتجهت إلى العمل الإعلامي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية