مصر.. فيديو بين مسؤول وعامل يثير غضبا واسعا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر فيديو على نطاق واسع يظهر به موظف يعتدي على جامع بلاستيك، ويتحفظ على معدة من الحديد يستخدمها في جمع الخردة.

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وظهر في الفيديو بأحد الشوارع أفراد الحملة المشكلة من سيارة نصف نقل وسائق وشخصين آخرين، وهم يقومون بضبط جامع الخردة، والمعدة المستخدمة في ذلك، ويقومون برفعها على السيارة التابعة للحي.

وظهر كذلك الموظف المسئول، وهو يقوم بتصوير جامع الخردة، ويعتدي عليه في محاولة لإبعاده، فيدفعه في صدره، بينما يحاول الآخير إنقاذ المعدة المتحفظ عليها والشيكارة التي يجمع بها الخردة والبلاستيك من القمامة.

وظهر كذلك جامع الخردة، وهو يحاول استعطاف الموظف خلال تحرك السيارة بعد التحفظ على مصدر رزقه، مرددا: يا باشا بالله عليك.. يا أخي بالله عليك سيبني.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، غضبهم من التعامل مع رجل غلبان بهذا الشكل، على حد وصفهم، مُطالبين بضرورة رد كرامته، وأخذ حقه في الاعتداء والإهانة من الموظف، مُؤكدين أن تنفيذ القانون لا يكون بهذا الشكل المسيء.

المصدر: القاهرة 24