مصري يقتل زوجته بطريقة وحشية ويلتقط سيلفي بجانب الجثة مع أطفاله (صورة)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية تفاصيل ضبط متهم بذبح زوجته بالدقهلية، مهددا بقتل كريماته الثلاث، وتحريرهن في إحدى قرى مركز نبروه.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية قائلة: "نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب قيامه باحتجاز كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن".

وتابع البيان: "بالانتقال تم العثور على جثة المجني عليها وبها جرح ذبحي بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث، أعمارهن من 3 إلى 9 سنوات، حاملا سلاحا أبيض "سكينا" كانت بحوزته، مهددا بقتلهم، مدعيا تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما".

وأضافت الداخلية في بيانها: "تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير كريماته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وعن تفاصيل هذه الجريمة، ذكر الإعلام المصري أن الزوج أقدم على ذبح زوجته بإحدى قرى محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، والتقط عدة صور له بجوار الجثة وأرسلها لأسرتها، وتمكنت المباحث من القبض عليه وأحيل للنيابة للتحقيق.

المصدر: "المصري اليوم"