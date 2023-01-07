مصر.. الحكم على قاض كبير بالسجن بسبب قضية فساد كبرى منذ عام 1991 وحتى 2021

كشف موقع "مصر تايمز" المصري تفاصيل الحكم على المستشار حاتم علاء الدين عباس الجداوي وحبسه 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بمبلغ وقدره 25 مليون جنيه.

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وقالت المحكمة في حيثياتها إن القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي المتهم قام خلال الفترة من سنة 1991 وحتي أول فبراير لسنة 2021 وبصفته من بين القائمين على أعباء السلطة العامة ومن فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وكان رئيس محكمة استئناف طنطا وطبيعة عمله تتيح له فرصه استغلال أموال لحسابه فقد حصل لنفسه دون وجه. حق على كسب غير مشروع بمبلغ مالي قدره 25 مليون جنيه و724 ألف جنيه.

فقد قام المتهم حاتم الجداوي باستغلال منصبه وأمات ضميره المهني والأخلاقي وسمح لنفسه باختلاسه أموال لنفسه عن طريق الكسب غير المشروع وتمثل هذا الكسب في تخصيص قطعتي أرض وشراء أرض بالحي الخامس بمدينة العبور محافظة القليوبية ودفع مقدم شراء وحدة سكنية في المدينة المنورة بالنزهة الجديدة بالاضافة لشراء سيارة ماركة BMW موديل 2007 وشراء فيلا بالتجمع الاول بالقاهرة وفتح حساب توفير بالجنيه المصري بأسمه لدى البنك التجاري عام 2014 وخلال سنة 2016 قام بفتح حساب توفير بالدولار الأمريكي.

وقد أثبت محمد عزمي بكساوي المفتش بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع في تحرياته السرية التي أسفرت أن المتهم حاتم الجداوي قد حقق لنفسه كسبا غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون مدللا على ذلك بحدوث تضخم في عناصر ذمته المالية بامتلاكه العديد من الوحدات السكنية والعقارات بالاضافة الي سيارة ودراجة نارية ومصادر دخله غير مشروعة.

كما شهد عاطف عبدالفتاح خبير زراعي بقطاع خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه بعد توليه الفحص الفني الزراعي لعناصر الذمة المالية للمتهم تبين أن من ضمن ممتلكاته قطعتي أرض تابعة لشركة القادسية للاصلاح الزراعي وانه باحتساب الايرادات والمصروفات تبين تحقيق مصروفات في ذمة المتهم بمبلغ 90 ألف جنيه وايرادات بـ 120 ألف جنيه.

كما شهدت إيمان إبراهيم سليم الخبير الهندسي بقطاع خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه بعد الفحص الهندسي لعناصر الذمة المالية للمتهم تبين أن المتهم يمتلك 5 عقارات وعدد 2 مركبة كمان تبين أن قيمة المصروفات هذه بمبلغ 10 ملايين و40 ألف جنيه والايرادات للمتهم وذويه بمبلغ 5 ملايين و380 ألف جنيه.

كما تداولت الدعوى أمام المحكمة ومثل المتهم ومعه محاميه وكان مصمما على الانكار والدفاع الحاضر معه قام بتقديم حافظتي مستندات حوت تقارير طبية للمتهم وزوجته.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم رفض تماما الاعتراف بجريمته وكان معترضا على نتيجة الخبراء لفحص ذمته المالية وحيث أنه عن طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع ادخال زوجة المتهم هالة محمد عبدالحافظ ليصدر حكم ضدها اذا تم إثبات أنها تحصلت على أموال من الكسب غير المشروع وذلك طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 إنه كل من تحصل على مال من الكسب غير المشروع لنفسه أو لغيره فيعاقب بالسجن والغرامة".

وقررت هئية المحكمة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والمواد 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 و2 و18 مم قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وإعمالا للمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية فقد حكمت المحكمة بمعاقبة حاتم علاء الدين عباس الجداوي بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 25 مليونا و724 ألفا و815 جنيه.

المصدر: مصر تايمز