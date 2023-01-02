مصر.. السيسي يصدر قرارا بعودة العمل في مقر محكمة بسيناء بعد غلقها 8 سنوات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش في سيناء، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

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وسيصدر وزير العدل المصري عمر مروان قرارا بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة.

وسبق أن صدر قرار بتوقف العمل في محكمة العريش عقب الحادث الإرهابي الشهير الذي وقع بمدينة العريش منذ 8 سنوات، باستهداف الإرهابيين سيارة قضاة وإطلاق النيران عليهم ومقتل عدد من القضاة المصريين.

المصدر: RT