السعودية.. فارسات ينظمن عروضا لافتة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل (صور + فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر مشاركة الفارسات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة الصياهد، ما أثار تفاعلا.

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ونشر حساب "نادي الإبل" الصور التي تم تداولها، حيث أظهرت تنظيم الفارسات خلال شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عدة عروض متنوعة، من بينها تصويب فارسة على بالونات بالقوس، كما وثقت صور عدة الفارسات وهن يمتطين الهجن الأصيلة وينظمن عروض هودج وبيرق.

في حين جلست مالكات الإبل في المنصة لمتابعة الفعاليات والمنافسة.

📸| شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن



مابين بيرق وهودج، ميدان مهرجان المؤسس يتزين بعروض الفارسات والهجن الأصيلة.#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 | #همة_طويقpic.twitter.com/trSIjF1jF8 — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

📸| شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن



بأزياء تراثية، مالكات الإبل المشاركات في شوط الأميرة نورة في منصة همة طويق. #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 | #همة_طويقpic.twitter.com/aJeE0Frzzy — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

📸| شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن



منصة همة طويق.. ومالكات الإبل، في يوم استثنائي من أيام المهرجان#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 | #همة_طويقpic.twitter.com/ORjchAkRXL — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

🎥| شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن



شوط مختلف بعروضه، وحضوره وجماهيره ومشاركيه 👏🏻

#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 | #همة_طويقpic.twitter.com/1MF27FcUDm — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

هذا وكشفت لجنة التحكيم أسماء الفائزات في مسابقة شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إذ نالت المركز الأول نورة عبدالله علي المهيدب، وتلتها نورة مهدي بن محمد الدوسري، فيما كان المركز الثالث من نصيب الهنوف سليمان عبد الله الراجحي، وفي المركز الرابع ، رهف علي محمد القحطاني، وجاءت حصة عبد الله محمد آل زابن في المركز الخامس.

🔖 النــــتـــائــــج



نبارك للفائزات في شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن مسابقات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 🏅🐪#همة_طويقpic.twitter.com/WTDwD9JYMy — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

المصدر: RT