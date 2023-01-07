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السعودية.. فارسات ينظمن عروضا لافتة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل (صور + فيديو)

مجتمع

السعودية.. فارسات ينظمن عروضا لافتة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل (صور + فيديو)
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر مشاركة الفارسات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة الصياهد، ما أثار تفاعلا.

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ونشر حساب "نادي الإبل" الصور التي تم تداولها، حيث أظهرت تنظيم الفارسات خلال شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عدة عروض متنوعة، من بينها تصويب فارسة على بالونات بالقوس، كما وثقت صور عدة الفارسات وهن يمتطين الهجن الأصيلة وينظمن عروض هودج وبيرق.

في حين جلست مالكات الإبل في المنصة لمتابعة الفعاليات والمنافسة.

هذا وكشفت لجنة التحكيم أسماء الفائزات في مسابقة شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إذ نالت المركز الأول نورة عبدالله علي المهيدب، وتلتها نورة مهدي بن محمد الدوسري، فيما كان المركز الثالث من نصيب الهنوف سليمان عبد الله الراجحي، وفي المركز الرابع ، رهف علي محمد القحطاني، وجاءت حصة عبد الله محمد آل زابن في المركز الخامس.

المصدر: RT

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