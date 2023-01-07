الحكم بالإعدام على مسؤول صيني سابق لتلقيه 78 مليون دولار رشوة

حكمت محكمة في مدينة تايآن بشرق الصين على، لي ون شي، النائب السابق لرئيس المجلس السياسي الشعبي لمقاطعة لياونينغ، بالإعدام لقبوله رشاوى بقيمة 540 مليون يوان (78 مليون دولار)

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة عامين. وقضت المحكمة كذلك في قرارها على مصادرة جميع ممتلكات المتهم لصالح خزينة الدولة.

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ويشار إلى أنه من المحتمل، أن يتم بعد عامين استبدال الإعدام بالسجن المؤبد، مع شرط عدم وجود حق لدى المتهم في طلب المزيد من تخفيف العقوبة.

وشددت المحكمة في قرارها، "على أن المتهم بتصرفاته غير القانونية تسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الصين وشعبها".

وفي ذات الوقت، أكدت المحكمة على أن المتهم تعاون بشكل فعال مع التحقيق واتعرف بذنبه بالكامل.

المصدر: غازيتا رو