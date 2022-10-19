انخفاض عدد جرائم القتل والاغتصاب في الصين

أعلن شو غانلو، نائب وزير الأمن العام في الصين، أنه عدد جرائم القتل في الصين انخفض خلال عشر سنوات بنسبة 64 بالمئة، وجرائم الاغتصاب بنسبة 56 بالمئة.

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ويشير غونغ، إلى أن الصين تشهد منذ عام 2012 انخفاضا واضحا في عدد جرائم القتل والاغتصاب. كما تحقق تقدما مهما في مكافحة تجارة المخدرات، حيث انخفضت خلال الأعوام العشرة الأخيرة الجرائم المتعلقة بإنتاج وتجارة المؤثرات العقلية غير المشروعة بنسبة 96 بالمئة. وبالإضافة إلى ذلك انخفضت جرائم السطو والسرقة بنسبة 62 بالمئة و59 بالمئة على التوالي.

ويقول غونغ في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "نحن من بين الدول التي يقترف فيها أقل عدد من جرائم القتل، وبالتالي يتم رفع أقل عدد من الدعاوي".

ووفقا له، تحتل الصين إحدى المراتب الأخيرة في قائمة مستوى الجرائم في العالم. مشيرا إلى أن نتائج دراسة رسمية أجريت عام 2021 أظهرت أن 98.6 بالمئة من سكان الصين، يشعرون بالأمان التام في الشوارع.

المصدر: tass