الصين تكشف عن سيارة مستقبل كهربائية طائرة

كشفت السلطات الصينية النقاب عن طائرة كهربائية مسيّرة جديدة دخلت الأسطول العالمي للسيارات الطائرة.

وكشف المهندسون الصينيون في معرض دبي التكنولوجي عن سيارة Voyager X2 XPeng الطائرة المخصصة للسير في ظروف المدينة، لذلك فإن احتياطي حركتها محدود، ولا يتجاوز 35 دقيقة من التحليق، إي أنها يمكن أن تبقى في الجو لمدة نصف ساعة تقريبا.

لكن المصممين أولوا انتباها كبيرا لأمان السيارة الطائرة التي تم تزويدها بـ8 مراوح يدوّر كلا منها محرك خاص. وبالتالي ففي حال تعطل حتى بضعة محركات فإن Voyager X2 ستكون قادرة على مواصلة التحليق. وعلاوة على ذلك تم تزويد السيارة بمظلة باليستية تعتمد مبدأ المنجنيق، إي أنها تقذف بالركاب فورا في حال وقوع حادث جوي حتى على ارتفاع منخفض، ما يضمن الهبوط برفق.

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وليس هناك طيار لإن الطائرة مسيّرة وتقلع عموديا، ما يعد أمرا مريحا في ظروف المدينة. وتبلغ سرعتها 130 كلم/ساعة. وقامت السيارة الطائرة بأول تحليق استعراضي لها العام الماضي في شنغهاي، وقال الصينيون إن سعرها يتراوح بين 126000 و236000 دولار، حسب التجهيزات التي تستخدمها. ويفترض أن يبدأ إنتاجها على دفعات بحلول عام 2024.

وتتسع السيارة الطائرة المسيّرة كهربائياً لفرديْن، ووزنها 560 كلغ، وحمولتها 200 كلغ، وسرعتها 130 كلم/ساعة، وارتفاع تحليقها 1000 متر، وطولها 5 أمتار، وعرضها 4 أمتار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا