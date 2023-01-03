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مصر.. نائب في البرلمان يقترح طريقة للقضاء على ظاهرة الثأر في الصعيد

مجتمع

مصر.. نائب في البرلمان يقترح طريقة للقضاء على ظاهرة الثأر في الصعيد
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تقدم النائب في البرلمان المصري اللواء عصام العمدة باقتراح لوزير الداخلية للقضاء على ظاهرة الثأر التي تفشت لسنوات في صعيد مصر.

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وقال النائب المصري في رسالته لوزير الداخلية: "ما زالت مشكلة الثأر هي أحد أكبر المشكلات التي يعاني منها أبناء صعيد مصر لذا أقترح عليكم تخصيص ضابط بجميع وحدات المباحث بالمراكز التي تشتهر بالخصومات الثأرية مختص بالخصومات الثأرية تحت إشراف رتبة مناسبة بمديرية الأمن".

وأوضح أن "هذا الضابط يقوم بتقديم تقرير شهري يعرض على مدير الأمن ما تم إنجازه من تصالحات وذلك لسرعة إنجاز الصلح مما سيعود بالنفع على جميع المواطنين ويزيد من الشعور بالاستقرار لدى أهالي الصعيد الذين يعانون من ويلات الخصومات الثأرية ويخفف العبء عن كاهل الشرطة بمطاردة مرتكبي جرائم الثأر".

المصدر: RT

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