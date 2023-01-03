قتلوه بالرصاص وقطعوا رأسه.. انتقام بشع من رجل في مصر والأمن يحدد هوية الجناة

شهدت قرية كفر الواصلين، بمنطقة أطفيح في مصر، جريمة ثأر بشعة راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من العمر.

وفي التفاصيل، أقدم عدد من الأشخاص على قتل رجل بالرصاص وقطع رأسه ووضعه بجانب جثته، إثر خلافات بينهما جدت منذ 4 سنوات في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وترك جثته في الطريق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث وعثروا على الجثة، حيث تبين أنها لشخص يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى الكحيل محمد.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث مديرية أمن الجيزة، لإجراء تحريات حول تفاصيل الواقعة، وكشف ملابساتها، واستمع الأمن إلى أقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان والجيران، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الخلافات بين الطرفين كانت منذ 4 سنوات عندما تسبب الضحية محمد في وفاة والدة المتهمين بعدما صدمها بسيارته أثناء قيادته بسرعة عالية، فتم ضبطه حينها وعوقب بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المجني عليه وبعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها، خرج منذ عام من السجن، فترصده أبناء السيدة المتوفية في الحادث، وما إن ظفروا به اليوم أطلقوا عليه أعيرة نارية ومثلوا بجثته وقطعوا رأسه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري