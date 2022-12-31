مصر.. الحبس 15 يوما لـ"المأذون الشرعي" بعد دعوته المصريين للزواج وعدم دفع رسوم 30 ألف جنيه

مددت المحكمة حبس منتحل صفة المأذون الشرعي ياسر القرشي 15 يوما، الذي دعا المصريين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد لتفادي "دفع ثلاثين ألف جنيه رسوما للدولة".

وأعلنت وزارة العدل المصرية أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قررت استمرار حبس المتهم ياسر القرشي مدة 15 يوما.

وأوضحت في بيان أن القرشي كان "نشر صورا أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا شرعيا ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه".

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وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم القرشي "ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه اليوم على المحكمة فأصدرت قرارها سالف الذكر".

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام أنها رصدت "منشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صورا بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة".

المصدر: RT