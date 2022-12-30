مصر.. توقيف "المأذون الشرعي" صاحب واقعة "اتجوزوا بسرعة يا شباب"

قررت جهات التحقيق في مصر، توقيف محمد محمد درويش مصطفى 24 ساعة، بتهمة الاشتراك مع مدع لصفة المأذونية بنشر تدوينات مستخدما وثائق مأذون وهمي.

ووجهت جهات التحقيق للمأذون مصطفى تهمة الاشتراك مع مدعي المأذونية ياسر القرشي، بعدما منحه دفاتر المأذونية، وسمح له بالتعامل بها وإبرام عقود الزواج والطلاق، زاعما أنه مساعد مأذون، وذلك في قضايا جنائية كشفت عنها محكمة الأسرة، لإجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

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وقالت الوزارة، إنها تواصل متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار تخص الوزارة، حيث تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم المأذون الشرعي لصاحبها محمد محمد درويش مصطفى، ويدون عليها شخص يعمل مساعدا للأخير، ويدعى الشيخ ياسر القرشي، كتب بعض المنشورات، ونشر صورا تفيد توثيق الشيخ محمد عقود زواج، مدعيا عمله مأذونا.

وحسب موقع "القاهرة 24" فقد أثار ياسر القرشي، "صاحب واقعة اتجوزوا بسرعة يا شباب"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما نشر عبر صفحة على "فيسبوك" تدعى المأذون الشرعي لرجل يدعى ياسر القرشي، يطالب الشباب بسرعة الزواج قبل مشروع الزواج الجديد.

ونشرت الصفحة شائعات عن إلزام الزوج بدفع مبالغ مالية كبيرة لصالح صندوق الأسرة المقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق المنتشر بين المتزوجين حديثا، وتبين أن صاحب المنشور ليس مأذونا شرعيا وأنه يمارس نشاطا دينيا آخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة العدل أحالت ما عُرف إعلاميا في مصر بـ "واقعة اتجوزوا بسرعة يا شباب" إلى النيابة العامة، فيما نشر على من شائعات مُغرضة تحمل رسائل غير حقيقية، قد تعرض المواطنين للنصب.

المصدر: "القاهرة 24"