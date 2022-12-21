يظهر مع كبار رجال الدولة.. من هو القارئ الراقص أثناء تلاوة القرآن في مصر؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لأحد مشاهير قراء القرآن الكريم الإذاعيين، ظهر خلاله وهو يتلو آيات وهو يرقص.

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وأصدرت نقابة قراء القرآن الكريم بمصر بيانا حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لأحد مشاهير قراء القرآن، وهو يتلو آيات بحال لا تليق بوقع القرآن على المسامع.

وجاء في البيان: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

ولقب السلكاوي بهذا اللقب نسبة للقرية التي ينحدر منها، وهي قرية سلكا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واسمه بالكام هو محمد حامد محمد حسن، وولد عام 1959.

قام بتحفيظه وتعليمه القراءن الكريم خاله الشيخ حافظ عثمان حماد، وتعلم التجويد والقراءات على يد الشيخة زاهية عبد العزيز شركس.

ويشتهر السلكاوي كونه قارئ إذاعي، حيث يظهر في التليفزيون بصفة مستمرة خلال شعائر صلاة الجمعة مع كبار رجال الدولة في مصر.

والشيخ محمد حامد السلكاوي له ثلاثة أبناء، هم القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي، والمبتهل الشيخ أحمد محمد حامد السلكاوي، الذي التحق بالإذاعة المصرية عام 2016، ويستعد حاليا لمرحلة الابتهال والإنشاد على الهواء مباشرة، والقارئ الشاب الشيخ محمد محمد حامد السلكاوي.

المصدر: RT