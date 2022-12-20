نقابة قراء القرآن الكريم بمصر تتحرك عقب ما تم تداوله لقارئ شهير يتمايل أثناء تلاوة القرآن (فيديو)

أصدرت نقابة قراء القرآن الكريم بمصر بيانا حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لأحد مشاهير قراء القرآن، وهو يتلو آيات الذكر الحكيم بحال لا تليق بوقع القرآن على المسامع.

وجاء في البيان: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

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المصدر: القاهرة 24