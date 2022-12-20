 
مباشر

نقابة قراء القرآن الكريم بمصر تتحرك عقب ما تم تداوله لقارئ شهير يتمايل أثناء تلاوة القرآن (فيديو)

مجتمع

نقابة قراء القرآن الكريم بمصر تتحرك عقب ما تم تداوله لقارئ شهير يتمايل أثناء تلاوة القرآن (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uewn

أصدرت نقابة قراء القرآن الكريم بمصر بيانا حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل لأحد مشاهير قراء القرآن، وهو يتلو آيات الذكر الحكيم بحال لا تليق بوقع القرآن على المسامع.

وجاء في البيان: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

إقرأ المزيد
الأول تركي والثاني مصري والثالث إيراني في مسابقة تلاوة القرآن الكريم بموسكو
الأول تركي والثاني مصري والثالث إيراني في مسابقة تلاوة القرآن الكريم بموسكو

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا