مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة بعد انتحار فتاة بسبب التحرش بها

أكد مصدر بمصلحة الطب الشرعي بالبحيرة في مصر، سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها وعدم وجود أي آثار لواقعة تعد أو تحرش بالفتاة.

إقرأ المزيد

وكانت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قررت انتداب الطبيب الشرعي؛ لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وعما إذا كانت هناك واقعة اغتصاب من عدمه أو تحرش جنسي والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

وشهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء أمس حادثا مأساويا، حيث لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول علياء.ع، 24 عامًا، مستشفى إيتاي البارود المركزي، ومقيمة مدينة إيتاي البارود، جثة هامدة، جراء ادعاء سقوط من أعلى منزلها، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ونشرت الفتاة المتوفية عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة قبل وفاتها بلحظات، حيث ودعت فيه متابعيها وأصدقاءها، مشيرة إلى أنها تعرضت للتحرش من أحد أقاربها وهي في سن صغيرة، وأبلغت عائلتها ولكن لم يصدقها أحد.

المصدر: القاهرة 24