مصر.. الكشف عن جريمة جنسية شاذة بالصدفة عن طريق سيارة شرطة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "القاهرة 24"، أن دورية أمنية كانت تمر بالصدفة داخل أحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا، نطاق شمال القاهرة، حيث كشفت الواقعة أثناء تشاجر المتهمين الثلاثة خارج مركز الشباب.

وتناهى إلى سمع أعضاء الدورية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية، وبالفحص تبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص، وبيّن التحقيق مع المتهمين الثلاثة أن سبب الخلاف هو قيام اثنين بابتزاز شخص ثالث وسرقة متعلقاته.

وبتطوير مناقشتهم اتضح قيام أحد المتهمين بممارسة الشذوذ داخل غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب. واتفاقه مع متهم آخر على الحضور وتصوير أحدهم "الشاذ" عاريا لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وأقر أحد المتهمين بالاتفاق مع آخر على التقابل بغرفة تغيير الملابس بمركز الشباب لممارسة الشذوذ. ثم قام المتهم الثالث بسرقة محفظة وهاتف محمول بعد تصوير العلاقة. ولحق بهما "الشاذ" خارج مركز الشباب ووقعت بينهم المشاجرة وألقت الشرطة القبض عليهم.

المصدر : القاهرة 24